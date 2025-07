Carabinieri in moto fuori servizio ucciso da ubriaco alla guida con patente scaduta da un anno

Una tragedia che scuote Reggio Calabria: Davide Squillace, 47 anni, carabiniere in servizio e appassionato di moto, ha perso la vita ieri sera dopo essere stato travolto da un'auto guidata da un uomo ubriaco con patente scaduta da un anno. Un dramma che evidenzia ancora una volta quanto sia fondamentale rafforzare le misure di sicurezza e prevenzione per tutelare chi rischia ogni giorno per la nostra comunità . Continua a leggere.

Davide Squillace, 47 anni, carabiniere addetto alle scorte, è morto ieri sera a Reggio Calabria: l'uomo era alla guida della sua moto quando è stato travolto da una Yaris guidata da un 35enne ubriaco e con patente scaduta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

