Superman | per James Gunn è un film politico su un immigrato proveniente da altri luoghi

James Gunn svela che il suo Superman è molto più di un semplice eroe: è una metafora potente sull’immigrazione e l’identità culturale. In un’intervista esclusiva al Times di Londra, il regista ha condiviso come il suo film rifletta i valori e le sfide dell’America, raccontando la storia di un uomo proveniente da altri luoghi. Un’opera che promette di mettere in discussione i nostri ideali e aprire un dialogo profondo sulla diversità e l’inclusione.

James Gunn parla apertamente di ciò che rappresenta realmente il suo Superman. Nella sua intervista di domenica al Times di Londra, il capo della DC Studios ha approfondito i temi e le idee alla base del suo attesissimo nuovo film e ha spiegato che l’epopea del supereroe racchiude “ la storia dell’America ” e, a un livello fondamentale, parla di un uomo alla ricerca di una vita migliore lontano dalla sua casa d’origine. “ Voglio dire, ‘ Superman ’ è la storia dell’America ”, ha spiegato Gunn. “ Un immigrato che è arrivato da altri luoghi e ha popolato il Paese, ma per me è soprattutto una storia che dice che la gentilezza umana di base è un valore e qualcosa che abbiamo perso ”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

