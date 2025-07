Roma la prima settimana di Gasperini parte dai giovani | chi ci sarà a Trigoria

Roma, la prima settimana di Gasperini parte dai giovani: chi ci sarà a Trigoria? A meno di una settimana dal raduno ufficiale della prima Roma targata Gasperini, in programma domenica 13 luglio, prende forma la rosa che il tecnico bergamasco troverà al lavoro nel centro sportivo “Fulvio Bernardini”. Non sarà ovviamente il gruppo definitivo – il calciomercato è ancora in pieno svolgimento – ma sarà comunque un primo banco di prova per testare i giocatori attualmente sotto contratto, con particolare attenzione ai giovani, da scoprire e valorizzare nell’imminente stagione.

A meno di una settimana dal raduno ufficiale della prima Roma targata Gasperini, in programma domenica 13 luglio, prende forma la rosa che il tecnico bergamasco troverà al lavoro nel centro sportivo “Fulvio Bernardini”. Non sarà ovviamente il gruppo definitivo – il calciomercato è ancora in pieno svolgimento – ma sarà comunque un primo banco di prova per testare i giocatori attualmente sotto contratto, con particolare attenzione ai giovani, da sempre oggetto di particolare cura nella filosofia dell’allenatore. Da Pisilli a Salah-Eddine: il blocco Under 21. In attesa dei rinforzi richiesti sul mercato, Gasperini potrà contare da subito su quattro volti noti e promettenti, reduci dall’Europeo Under 21. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, la prima settimana di Gasperini parte dai giovani: chi ci sarà a Trigoria

In questa notizia si parla di: sarà - roma - prima - settimana

Sinner soffre ma batte Paul. Sarà finale contro Alcaraz a Roma - Sinner soffre ma riesce a superare Paul, conquistando così la finale contro Alcaraz agli Internazionali di Roma.

Dal 30 giugno prenderanno il via nuovi lavori di asfaltatura a Borgosatollo. Per la prima settimana, sarà in opera la macchina fresatrice: - lunedì 30/06 e martedì 1/07, in via Santissima, dal semaforo di via Facchi fino alla piazza; - ?mercoledì 2/07 e giovedì 3 Vai su Facebook

Meteo, quando finirà l'ondata di caldo e le temperature si abbasseranno? Le previsioni; Ranieri rifiuta la panchina dell’Italia, non sarà ct; Gasperini conferenza presentazione alla Roma: quando ci sarà, orario e dove vederla in tv.