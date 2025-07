L'abito da sposa di Melanie B delle Spice Girls | quanto costa il vestito a sirene con cascata di perle

Il matrimonio di Melanie B, alias Mel B delle Spice Girls, ha catturato l’attenzione di tutti, non solo per il suo stile iconico ma anche per il meraviglioso abito da sposa. Un vestito a sirene con cascata di perle, firmato da un prestigioso stilista, ha fatto sognare i fan: quanto può costare un capolavoro del genere? Scopriamo insieme i dettagli e il prezzo di questa creazione da favola, perché il giorno più speciale merita il massimo dello splendore.

Melanie Brown, alias Mel B delle Spice Girls, si è sposata a Londra indossando un lungo abito a sirena bianco, abbinato a preziosi gioielli in perle e diamanti, ecco chi ha firmato e quanto costa il vestito da sposa della cantante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: abito - sposa - melanie - spice

Aisha bint Faisal, la nipote di Rania e Abdullah di Giordania ha detto sì con un abito da sposa degno di Grace Kelly - Aisha bint Faisal, nipote della regina Rania e del re Abdullah giordano, ha detto il suo "sì" in uno splendido abito da sposa che evoca la grazia di Grace Kelly.

Unica presente delle Spice Girls è stata Emma Bunton, folgorante in abito rosa e cappellino con veletta Vai su Facebook

Il terzo matrimonio di Melanie Brown è con Rory McPhee, e la cantante appare raggiante nelle prime foto delle nozze. Le foto e il racconto Vai su X

L'abito da sposa di Melanie B delle Spice Girls: quanto costa il vestito a sirene con cascata di perle; Mel B, il vestito da sposa perfetto per le nozze con Rory McPhee (e per il fatidico sì come e dove lo pronunciò Lady D); L'ex Spice Girls Mel B si sposa e fa discutere tutti.

L’abito da sposa di Melanie B delle Spice Girls: quanto costa il vestito a sirene con cascata di perle - Melanie Brown, alias Mel B delle Spice Girls, si è sposata a Londra indossando un lungo abito a sirena bianco, abbinato a preziosi gioielli in perle e ... Si legge su fanpage.it

Mel B sposa Rory McPhee, il matrimonio dell'ex Spice Girls fa discutere: cosa è successo con Geri Halliwell? - Melanie Brown si è sposata con l'hairstylist trentasettenne Roy McPhee, nella splendida cattedrale di St Paul a Londra. Segnala msn.com