Borsa | Asia in rosso paga l' effetto dazi l' Europa verso calo

Le borse dell’Asia e del Pacifico chiudono in rosso, in un finale influenzato dall’attesissima comunicazione di Donald Trump su dazi e accordi commerciali. Il presidente statunitense ha annunciato l’invio delle prime lettere alle 12 ora locale, aumentando la tensione sui mercati globali. Con i rischi di nuovi dazi del 10% contro i paesi BRICS, gli investitori restano cauti di fronte a questa incertezza che potrebbe cambiare gli equilibri economici internazionali.

Borse di Asia e Pacifico in rosso con Donald Trump che ha confermato su Truth che oggi alle 12 ora locale (le 18 in Italia) inizierà a inviare le prime lettere su dazi e accordi commerciali, in vista della scadenza per l'entrata in vigore delle imposte sospese. Il presidente degli Stati Uniti assicura anche dazi aggiuntivi del 10% contro i paesi "allineati" ai BRICS. A scambi in corso Hong Kong perde lo 0,21%, Shenzhen lo 0,14%. Shanghai è piatta. A Tokyo il Nikkei lascia lo 0,64%. Sydney cede invece lo 0,16% mentre Seul registra un +0,17%. Anche le Piazze europee sono attese negative, così come lo sono i future su Wall Street. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Asia in rosso paga l'effetto dazi, l'Europa verso calo

In questa notizia si parla di: dazi - asia - rosso - borsa

Borsa: l'Asia incerta guarda ai dazi, bene Tokyo - I mercati azionari asiatici mostrano incertezze dopo i recenti sviluppi sui dazi tra Cina e Stati Uniti.

Borse Ue aprono il semestre in rosso tra incognite dazi, debito Usa e banche centrali. A Milano (-0,6%) giù Mediobanca https://ilsole24ore.com/art/borse-asiatiche-caute-mentre-si-protrae-nervosismo-i-dazi-AHdop0TB?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWS Vai su X

La data del 9 luglio è cerchiata in rosso su tutti i calendari e Trump non intende prolungare la pausa sui dazi. Le Borse europee attese aprire in rialzo. A Milano occhi a Italgas e Stellantis Vai su Facebook

Borsa: Asia in rosso paga l'effetto dazi, l'Europa verso calo; Nuovi dazi Usa, Borse Asia in rosso; Borse Ue sotto scacco tra dazi e tensioni in Medio Oriente, Milano -3% in settimana. Wall Street chiude a -1,79%. Vola il greggio.

Borsa: Asia in rosso paga l'effetto dazi, l'Europa verso calo - Borse di Asia e Pacifico in rosso con Donald Trump che ha confermato su Truth che oggi alle 12 ora locale (le 18 in Italia) inizierà a inviare le prime lettere su dazi e accordi commerciali, in vista ... Scrive quotidiano.net

Borse oggi in diretta| Europa attesa volatile con i dazi di ritorsione. Banche al centro, S&P Global punta su Mediobanca - Torna in primo piano il tema dei dazi di ritorsione, che il presidente Trump annuncia per il primo di agosto e quello dei aggiuntivi contro i Brics e gli alleati. Riporta msn.com