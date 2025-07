Mercato Inter in 2 con le valigie in mano | servono a finanziare il grande colpo a centrocampo!

Mercato Inter in fermento: con le valigie pronte, i nerazzurri si preparano a un’importante operazione finanziaria per rafforzare il centrocampo. Circa 25 milioni di euro sono in arrivo, pronti a finanziare il grande colpo di mercato. Se Hakan Calhanoglu dovesse partire, l’Inter si muoverà rapidamente con un sostituto all’altezza: il futuro del centrocampo potrebbe cambiare radicalmente nelle prossime settimane. La rivoluzione è alle porte, e i tifosi attendono con trepidazione.

Circa 25 milioni di euro in arrivo. Il centrocampo dell'Inter potrebbe presto essere al centro di un'importante rivoluzione. Se dovesse concretizzarsi la partenza di Hakan Calhanoglu, corteggiato dal Galatasaray, i dirigenti nerazzurri sarebbero pronti a muoversi con decisione per il suo sostituto. Il nome in cima alla lista degli obiettivi del mercato Inter resta quello di Ederson, centrocampista brasiliano classe 1999, reduce da una stagione di alto livello con l' Atalanta, coronata dalla qualificazione alla prossima Champions League.

