Chiama un alunno cretino il preside lo censura e il prof fa ricorso La Cassazione | Ha ragione in dirigente scolastico

In un caso che ha fatto discutere, la Cassazione si è pronunciata a favore del dirigente scolastico, ritenendo proporzionata la censura scritta inflitta a un insegnante di Sassuolo per aver chiamato un alunno «cretino». La decisione sottolinea come, anche in ambito scolastico, il rispetto e la proporzionalità delle sanzioni siano fondamentali. Ma cosa succede quando il linguaggio dei docenti sfocia nell'insulto?

Il dirigente scolastico lo aveva punito con la sanzione disciplinare della censura scritta dopo che aveva apostrofato un alunno con la parola «cretino» e secondo la cassazione, questa sarebbe una pena proporzionata al comportamento. È accaduto a un insegnante di Sassuolo, che dopo aver ricevuto la censura da parte del preside, aveva fatto ricorso contro il ministero dell’istruzione e l’ istituto tecnico Alberto Baggi. L’insulto all’alunno: «sei un cretino». Il fatto risale al 2019, come riporta Il Messaggero. All’epoca il professore insegnava, con un contratto a tempo indeterminato, all’istituto Alberto Baggi di Sassuolo. 🔗 Leggi su Open.online

