Ucraina | 4 morti e 36 feriti nei raid russi della notte Putin rimuove il ministro dei Trasporti

La notte in Ucraina si è tinta di sangue e tensione: quattro vite spezzate e 36 feriti in un violento raid russo. Mentre il conflitto infuria, le decisioni a Mosca segnano una svolta politica, con la rimozione del ministro dei Trasporti da parte di Putin. Un quadro drammatico che mette in evidenza la fragile stabilità della regione e il peso delle scelte strategiche. Scopriamo insieme i dettagli di questa escalation che scuote l’Europa.

Ucraina, attesa per vertice turco. Sul campo droni e morti - In Ucraina, l'attesa per il vertice turco tra Russia e Ucraina si fa palpabile, con speranze di una tregua.

