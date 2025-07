Meteo Italia divisa tra temporali e caldo Oggi attesi calo temperature ed eventi estremi

L’Italia si trova ancora divisa tra temporali intensi e il caldo torrido, creando un clima instabile e imprevedibile. Oggi, secondo le previsioni, assisteremo a un calo delle temperature, ma non mancheranno eventi estremi che metteranno alla prova la resistenza del territorio e dei cittadini. La recente ondata di maltempo ha già causato tragedie e disagi, evidenziando l’urgenza di monitorare attentamente questi fenomeni. Continuate a seguirci per tutte le novità sul meteo in Italia.

L’Italia continua a essere divisa in due: una parte colpita dal maltempo, l'altra sotto il caldo rovente ( LE PREVISIONI ). Oggi, secondo gli esperti, dovrebbe arrivare un calo generalizzato delle temperature accompagnato, però, da eventi meteo estremi. Ieri una forte ondata di maltempo ha investito la zona dell'alto Milanese e una donna di 63 anni di San Vittore Olona è morta per la caduta di un grande albero. Due operai feriti a Milano mentre potavano alberi pericolanti. Intanto, dopo la mezzanotte è tornata regolare la circolazione ferroviaria sulla linea ad Alta Velocità tra Milano e Bologna, dopo che ieri sera c’erano stati forti rallentamenti a causa dei danni provocati dal maltempo nei pressi di Melegnano (Milano). 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Meteo, Italia divisa tra temporali e caldo. Oggi attesi calo temperature ed eventi estremi

Meteo, maltempo in arrivo sull'Italia: temporali su Calabria e Sicilia. Crollo delle temperature - Nei prossimi giorni, l'Italia sarà colpita da un intenso maltempo, con temporali previsti su Calabria e Sicilia e un significativo crollo delle temperature.

