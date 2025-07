Napoli per Gaza migliaia di corpi distesi a terra tra sirene e bombe alla Rotonda Diaz

Napoli si trasforma in un atto di solidarietà con Gaza, dove migliaia di corpi distesi a terra e il fragore delle sirene e delle bombe riempiono l’aria. Alla Rotonda Diaz, in un silenzioso ma potente omaggio, si rivive per dieci minuti il dramma del genocidio palestinese. Un monito che invita tutti noi a riflettere e agire. Continua a leggere.

I corpi distesi a terra, le sirene e i rumori delle bombe in ricordo delle vittime del genocidio palestinese, la Rotonda Diaz si trasforma in Gaza per 10 minuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Nove fratellini uccisi dalle bombe a Gaza, i corpi portati alla mamma (dottoressa) in ospedale - Roma, 24 maggio 2025 – La tragedia a Gaza si rinnova con il dramma di nove fratellini bruciati, estratti dalle macerie e portati alla mamma, medico dell’ospedale.

Flash mob a Napoli, corpi distesi in memoria vittime di Gaza. "Tutti giù per terra", folla all'iniziativa #ANSA Vai su X

Alla Rotonda Diaz tanti corpi distesi a terra per ricordare bambini, donne e uomini, giornalisti, medici, infermieri, operatori umanitari e tutte le altre vittime innocenti Vai su Facebook

