Roma assalto al Brasile | Wesley resta l’obiettivo numero uno ma Massara monitora anche Ortiz e Rayan Vitor

Da Trigoria a Rio de Janeiro il passo può sembrare lungo, ma per Frederic Massara il Sudamerica è più vicino che mai. Su indicazione di Gian Piero Gasperini, già ai tempi della gestione Ghisolfi, la Roma ha messo nel mirino il Brasile come bacino strategico di mercato. E l'addio del dirigente francese non ha modificato l'impostazione iniziale: anzi, ha rafforzato l'intenzione di andare fino in fondo. Wesley resta la priorità: si tratta con il Flamengo. Il nome in cima alla lista resta Wesley, esterno classe 2003 del Flamengo, indicato da Gasperini come il rinforzo ideale per la fascia destra. I contatti tra i club proseguono senza sosta, anche durante il weekend, ma la fumata bianca ancora non c'è.