La consigliera Muscarà | 42 milioni di euro dell’imposta di soggiorno buttati in iniziative non per i turisti

Tempo di lettura: 3 minuti " A Napoli – denuncia la consigliera regionale indipendente Marì Muscarà – si sta consumando l'ennesimo spreco istituzionalizzato, con una gestione delle risorse pubbliche che definire folle è un eufemismo. Parliamo di circa 42 milioni di euro in aumento dall'imposta di soggiorno, destinati a progetti che nulla hanno a che vedere con il miglioramento dell'accoglienza turistica o della qualità urbana". Dagli atti ufficiali, emerge che 161.040 euro sarebbero stati impegnati per la "presentazione dei palinsesti RAI 20252026", un evento legato alla promozione mediatica che difficilmente porterà benefici strutturali o tangibili alla città.

