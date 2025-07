Prima categoria

Dopo una salvezza che ha superato ogni aspettativa, il Maliseti Seano si prepara a riscrivere il proprio destino nella Prima Categoria e nei campionati giovanili. Con un organigramma rinnovato e la conferma di Jacopo Masi come guida tecnica, il club dimostra di essere pronto a puntare in alto. La passione e la determinazione sono i motori di questa nuova avventura, che promette emozioni e successi da condividere insieme.

La scorsa stagione si era chiusa con una salvezza insperata (per come si erano messe le cose a metà stagione) nel girone D di Prima senza passare nemmeno dai playout. Ed il Maliseti Seano ripartirà da qui, dalla Prima Categoria e dai campionati giovanili. Intanto, proprio nelle scorse ore il club ha annunciato l’ organigramma societario e tecnico per il 202526. E si parte proprio dalla prima squadra: alla guida è stato confermato Jacopo Masi, il tecnico della salvezza, che allenerà anche la "juniores elite". Goffredo Brienza allenerà gli "allievi B", mentre Fabio Cardilli e Vincenzo Santoro alleneranno rispettivamente i "giovanissimi A" ed i "giovanissimi B". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Prima categoria

In questa notizia si parla di: prima - categoria - tecnico - salvezza

Spareggi playoff in Prima categoria: San Costanzo e Peglio in semifinale - È tempo di spareggi in Prima Categoria, con San Costanzo e Peglio che si guadagnano un posto in semifinale.

Si separano le strade tra l’Audace Decollatura e Leonardo Viterbo. Con una nota, il club del Reventino, fresco di salvezza diretta in quella Prima Categoria che è tornato a disputare dopo ventisei anni, comunica la non prosecuzione del rapporto con il tecnico l Vai su Facebook

Prima Categoria, Pralboino: dopo la salvezza si parte da due importanti novità . Ufficiali il nuovo Direttore Sportivo e il nuovo tecnico; Ancora una volta salvezza, la squadra più giovane della categoria si arrende solo nella ripresa; Paganico Calcio: Nuova Struttura Tecnica per una Salvezza Tranquilla in Seconda Categoria.

Prima categoria - La scorsa stagione si era chiusa con una salvezza insperata (per come si erano messe le cose a metà stagione) nel girone D di Prima senza passare nemmeno dai playout. sport.quotidiano.net scrive

Pietralacroce confermato in Prima Categoria: salvezza conquistata nel playout contro S.Biagio - MSN - Il Pietralacroce mantiene la Prima Categoria vincendo il playout contro S. Scrive msn.com