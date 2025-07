Bonus da 200 euro per le bollette elettriche | ecco i requisiti e come ottenerlo

Se desideri risparmiare sulle spese energetiche e beneficiare del nuovo bonus di 200 euro per le bollette elettriche, questa è la notizia che fa al caso tuo. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha infatti approvato il provvedimento che consente alle famiglie con ISEE fino a 25.000 euro di ottenere questa agevolazione. Ecco tutto quello che devi sapere per accedervi e risparmiare subito sulla tua bolletta.

. Via libera dell’ Arera al bonus di 200 euro nelle bollette dell’elettricità per le famiglie con Isee fino a 25mila euro. Lo rende noto l’ Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente precisando di aver approvato il provvedimento che stabilisce il metodo di erogazione nelle bollette dell’elettricità. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Bonus da 200 euro per le bollette elettriche: ecco i requisiti e come ottenerlo

