L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 7 luglio 2025

L'attenzione degli investitori è puntata sulla Borsa italiana, pronta ad aprire le sue porte in una settimana cruciale per i mercati europei. Dopo la chiusura negativa di venerdì scorso, i segnali di stabilità si fanno strada, con lo spread tra Btp e Bund in lieve aumento e il prezzo del gas stabile sopra i 33 euro. Cosa ci riserverà questa giornata? Scopriamo insieme l’andamento odierno.

Cresce l’attesa per l’apertura della Borsa italiana nella prima giornata della settimana dei mercati europei. Milano è reduce dalla chiusura negativa di venerdì scorso, 4 luglio, quando ha terminato a -0,8%. Lo spread tra Btp e Bund avvia in lieve rialzo a 85 punti. Le quotazioni di Borsa italiana e spread. 8.45 – Il prezzo del gas stabile sopra i 33 euro. I contratti Ttf segnano un +0,08% a 33,49 euro al megawattora. 8.40 – Lo spread tra Btp e Bund in lieve rialzo a 85 punti. Venerdì aveva chiuso a 83,6 punti. Il rendimento del decennale italiano è stabile al 3,44% 8.30 – In calo il petrolio. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 7 luglio 2025

In questa notizia si parla di: borsa - spread - italiana - luglio

L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 14 maggio 2025 - Oggi, 14 maggio 2025, i mercati europei sono in attesa dell'apertura della Borsa italiana, dopo che Milano ha chiuso in crescita dello 0,39% sopra i 40.

Le cinque cose da sapere nel Caffè Affari (ristretto) di giovedì 3 luglio a cura di @gualtierolugli #milanofinanza #cnbc #classcnbc #finanza #mercati #azioni #wallstreet #piazzaaffari Vai su Facebook

Il FTSEMib chiude sui massimi di giornata; I valori di Borsa italiana e spread oggi 3 luglio 2025; Indici misti a Piazza Affari. Il FTSEMib chiude in rialzo.

L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 7 luglio 2025 - Cresce l’attesa per l’apertura della Borsa italiana nella prima giornata della settimana dei mercati europei. Scrive msn.com

Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 4 luglio 2025 - Ieri, giovedì 3 luglio, Milano ha chiuso in crescita dello 0,4% a 39. Lo riporta msn.com