Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2025 ore 08 | 40

Buongiorno dagli esperti di Astral Infomobilità! La viabilità sulla regione Lazio si presenta congestionata questa mattina, con rallentamenti lungo le principali direttrici di Roma. Tra le cause, il traffico intenso e i lavori in corso stanno rallentando la circolazione, in particolare sulle uscite di Roma Nord, Tiburtina e Appia. Restate sintonizzati per aggiornamenti e consigli utili per affrontare al meglio questa giornata.

Astral infomobilità Buon inizio settimana e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla Si procede a rilento in internet all'uscita diramazione Roma nord e Tiburtina a seguire Fidal diramazione Roma Sud alla Appia poi traffico rallentato dalla Laurentina coscienze in esterna Si procede a rilento dalla Cassia Veientana trionfo e poi ti rallenta da Casal del Marmo a Pescaccio con gli attratti dalla Laurentina alla Tuscolana e rallentamenti dalla Prenestina Tiburtina e sulla diramazione Roma Sud per le difficoltà di immissione sul Raccordo Anulare esiste ancora partire da Tor Vergata ci spostiamo sulla Roma Fiumicino code all'altezza del raccordo poi danza del Tevere a via della Magliana direzione EUR e sulla tratto Urbano della Roma Teramo situazione invariata incolonnamenti da raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro andiamo sulla statale Pontina code a tratti dalla Laurentina Castel di Decima direzione raccordo anulare siamo in chiusura il meteo prudenza per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio sono previste questa mattina e per le successive 24-36 ore sulla nostra regione precipitazioni da sparse a diffuse e temporali e possibili locali grandinate e forti raffiche di vento e gira Pandolfo infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2025 ore 08:40

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Vorresti ricevere ogni giorno informazioni su viabilità, eventi in città, iniziative e nuove opportunità a Roma? Iscriviti al canale Whatsapp di Roma Capitale! Bastano pochi semplici passaggi Vai su tinyurl.com/romawa Vedrai il canale Whatsapp di R Vai su Facebook

Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma, due audizioni in commissione; La Roma presenta il piano viabilità per il nuovo stadio a Pietralata; Nomentana – via del Casale di San Basilio, seconda audizione sul progetto per la sicurezza stradale.