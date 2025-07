Douglas Luiz via dalla Juve l’opzione è sempre più consistente | fissato il prezzo del brasiliano ci sono due strade per il futuro

Il mercato della Juventus si anima attorno al futuro di Douglas Luiz, sempre più vicino a lasciare Torino. Con un prezzo stabilito e due strade aperte, il club bianconero sta valutando attentamente le opzioni per il centrocampista brasiliano. La decisione finale potrebbe incidere significativamente sulla composizione del reparto mediano. Resta da capire quale strada sceglierà la società: mantenere il brasiliano o lasciarlo partire. Il verdetto finale si avvicina, e i tifosi sono in attesa di scelte decisive.

del centrocampista. Il futuro di Douglas Luiz alla Juve è incerto, e la società bianconera sta valutando diverse soluzioni per il centrocampista brasiliano. Come riportato da Corriere dello Sport, la Juve sarebbe disposta a dare il via libera alla partenza di Douglas Luiz, ma solo in cambio di una proposta economica che soddisfi le sue esigenze. Il club bianconero valuta infatti il centrocampista intorno ai 30-35 milioni di euro, cifra che potrebbe risultare interessante per diverse squadre di Premier League e non solo.