Decimo al Global di Montecarlo ma trionfa nella tappa di coppia con Thomas De Luca si consola con la League

Tra emozioni e grandi performance, l’Italia brilla nel GP di Montecarlo del Longines Global Champions Tour. Lorenzo De Luca si distingue come la miglior performance azzurra del weekend, conquistando il decimo posto su Jappeloup e lottando fino all’ultimo barrier. Un risultato di prestigio che evidenzia il talento italiano nel salto ostacoli internazionale. La squadra tricolore si conferma protagonista, pronti a continuare a stupire anche nella prossima tappa.

Migliore performance azzurra del weekend è quella di Lorenzo De Luca (foto Lgct) su Jappeloup, 11enne olandese Kwpn, nel GP del Longines Global Champions Tour di Montecarlo. Unico italiano in top 10, chiudendo al 10° posto (04 penalità) la gara vinta in barrage dal francese Delestre su Cayman Jolly Jumper. Gli altri azzurri: 28° Camilli-Chacco’s Girlstar, 30° Grimaldi-Gentleman (entrambi con 12 al “base”). Ritirato Gaudiano-Nikolaj de Music. Ora Delestre è 2° (158,2 p) della generale e soffia sul collo di Gilles Thomas (183 p), a 7 tappe dalla conclusione. De Luca, in coppia con Thomas nel Team Valkenswaard United, ha vinto la tappa della Global Champions League, in sella rispettivamente a Mangoon e Qiara de Kalvarie nel primo percorso (41), e poi con Jappeloup e Qalista (00). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Decimo al Global di Montecarlo, ma trionfa nella tappa di coppia con Thomas. De Luca si consola con la League

In questa notizia si parla di: luca - global - montecarlo - coppia

Equitazione, Lorenzo De Luca brilla con i Valkenswaard United nella Global Champions League del Principato di Monaco - L'energia e la passione si sono fuse nel cuore del Principato di Monaco, dove la Global Champions League ha regalato emozioni indimenticabili.

Tenth at the Global in Monte Carlo, but triumphs in the pair stage with Thomas. De Luca consoles himself with the League; GCL Monaco, trionfo del team Valkenswaard United (De Luca + Thomas).

Decimo al Global di Montecarlo, ma trionfa nella tappa di coppia con Thomas. De Luca si consola con la League - Migliore performance azzurra del weekend è quella di Lorenzo De Luca (foto Lgct) su Jappeloup, 11enne olandese Kwpn, ... Lo riporta sport.quotidiano.net

Luca Nardi, fine della favola a Montecarlo: Musetti vince con un doppio 6-0 (e ora affronterà Djokovic) - Corriere Adriatico - Il pesarese Luca Nardi, dopo una settimana da ricordare, sbatte contro il connazionale Lorenzo Musetti: doppio 6- corriereadriatico.it scrive