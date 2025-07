Inter l’Atalanta fa muro su Ederson | ecco il piano b dei nerazzurri per il centrocampo

L’Atalanta ha blindato Ederson, respingendo ogni offerta, anche da 60 milioni, per il suo centrocampista. I nerazzurri devono ora giocare d'astuzia: ecco il piano B per rinforzare il centrocampo e mantenere alta la competitività in vista della finestra di mercato. La strategia si fa serrata e richiede rapidità di azione, perché il futuro si scrive anche con scelte intelligenti e tempestive.

Inter, muro dell’Atalanta su Ederson, che per i bergamaschi non è in vendita: ecco il piano b della società nerazzurra per il centrocampo L’Atalanta ha alzato un muro all’Inter per Ederson e il messaggio è chiaro: il centrocampista brasiliano non è sul mercato, nemmeno di fronte a un’offerta da 60 milioni. Come riportato dal Corriere . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter, l’Atalanta fa muro su Ederson: ecco il piano b dei nerazzurri per il centrocampo

In questa notizia si parla di: inter - atalanta - muro - ederson

Dall'Inghilterra, osservatori a visionare Cristiano Ronaldo Jr.: presenti anche Inter, Juventus e Atalanta - Cristiano Ronaldo Jr. ha ufficialmente intrapreso la sua carriera internazionale, attirando l'attenzione di osservatori dall'Inghilterra e club italiani come Inter, Juventus e Atalanta.

#Ederson, muro Atalanta e l'Inter si fionda su Richard Rios - CdS Vai su X

?STAI ALLA FINESTRA MA POTREBBE ESSER CHIUSA CALCIOMERCATO - David-Juve fatto, Rovella-Inter da verificare e... dove andranno Retegui, Lucca, etc? ?Simo Chiarion Siamo entrati nel momento topico della costruzione delle rose per l'immine Vai su Facebook

GdS - Tre addii per arrivare a Ederson, ma l'Atalanta fa muro. Il brasiliano può riportare l'Inter ai tempi di... Lukaku; Pagelle Atalanta-Inter 0-2: Augusto-Lautaro per il blitz scudetto, Ederson e Bastoni ingenui, Retegui flop; Atalanta, Ederson e Lookman piacciono a Juventus e Napoli. La Premier punta Carnesecchi e Bellanova.

Ederson, muro Atalanta e l’Inter si fionda su Richard Rios – CdS - Ederson resta il preferito per il dopo Calhanoglu all'Inter, ma l'Atalanta lo ritiene incedibile. Si legge su inter-news.it

GdS - Tre addii per arrivare a Ederson, ma l'Atalanta fa muro. Il brasiliano può riportare l'Inter ai tempi di... Lukaku - Secondo La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra sta già ragionando su come far cadere la ... msn.com scrive