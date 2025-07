Le supercelle temporalesche spaventano l’Italia c’è già una vittima | il caldo torrido è il loro carburante

L’Italia si trova tra due facce del clima estremo: da un lato, il caldo torrido che prosciuga le riserve di energia, dall’altro, fragorose supercelle temporalesche che scuotono il territorio e minacciano la sicurezza. Questi eventi meteo intensi, alimentati dai cambiamenti climatici, stanno rivoluzionando il nostro modo di vivere, portando con sé conseguenze tragiche come la perdita di una vita innocente. La natura ci ricorda quanto sia fragile l’equilibrio su cui siamo.

Interminabili giornate di caldo torrido, poi l’arrivo dei nubifragi: l’Italia deve fare i conti in queste ore con le alte temperature da un lato e con il maltempo intenso dall’altro. E con un fenomeno nuovo causato dagli stravolgimenti climatici, quello delle supercelle temporalesche. Il maltempo ha provocato anche una vittima: in Lombardia, a Robecchetto, una donna di 63 anni è morta dopo essere rimasta schiacciata nella caduta di un grande albero. Protezione civile e vigili del fuoco sono in stato di massima allerta anche in Liguria, Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Con la 63enne vittima della tragedia c’erano una donna di 68 anni e un uomo di 70 che sono rimasti feriti in modo non grave, anche se hanno necessitato di cure ospedaliere. 🔗 Leggi su Notizie.com