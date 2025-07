Bayern infortunio Musiala | la reazione social di Davies in diretta | VIDEO

L'infortunio di Jamal Musiala durante il match PSG-Bayern Monaco ha scosso i tifosi di tutto il mondo. La reazione in diretta di Alphonso Davies su Twitch ha catturato l'emozione e lo shock del momento, mostrando il lato più umano del calcio. Un episodio che ha lasciato tutti senza parole, evidenziando come anche gli atleti più forti possano affrontare momenti drammatici. Ecco cosa è successo...

Brutto infortunio occorso a Jamal Musiala durante PSG-Bayern Monaco del Mondiale per Club: la reazione di Alphonso Davies su 'Twitch'. Il drammatico infortunio di Jamal Musiala, che è stato travolto da Donnarumma e si è fratturato la caviglia nel corso di PSG-Bayern Monaco del Mondiale per Club, ha scosso chiunque l'abbia visto in diretta. Compreso il compagno di squadra del tedesco, Alphonso Davies, anche lui gravemente infortunato (rottura parziale del legamento crociato lo scorso marzo). L'esterno canadese ha assistito al match a favore di camera, sul suo canale Twitch: ecco la sua reazione sconcertata in questo video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Bayern, infortunio Musiala: la reazione social di Davies in diretta | VIDEO

