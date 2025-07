Una Hotels e Cheatham Si riaccende l’interesse

Il ritorno di Kwan Cheatham riaccende la speranza e l’entusiasmo nella Pallacanestro Reggiana. Dopo l’arrivo di Williams e Severini, l’ala ha abbassato le sue richieste, sorprendendo tutti e aprendo nuovi scenari tattici. Priftis, coach con un debole per Cheatham, si sta preparando a riformulare il piano strategico per riportare il ‘Morbidone’ in campo, sognando una stagione all’insegna di rinascita e successi condivisi.

Ritorno di fiamma per Kwan Cheatham. Quando sembrava tutto 'fermo' visto l'arrivo di Bryson Williams e l'ingaggio di Luca Severini, l'ala ha abbassato (di molto) le proprie richieste economiche, sorprendendo un po' la Pallacanestro Reggiana, ma riaccendendo il sorriso di Priftis che per il 'Morbidone' ha sempre avuto un debole. Pur di riaverlo, infatti, il coach greco sta pensando di riformulare quello che poteva essere un quadro tattico più lineare, con due giocatori ben definiti per ogni ruolo. In questo modo, invece, lo spazio di Deme sarebbe praticamente inesistente e anche quello di Severini – arrivato con l'idea di giocare con più continuità – sarebbe messo a dura prova.

