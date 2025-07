Spithill radici di un talento A 9 anni la prima barca la salvai dalla discarica Fu un lavoro di squadra

Dalla passione di un bambino di soli nove anni, che salvò e ridipinse una vecchia barca in legno con l'aiuto della sorella Katie, nasce una storia di talento e determinazione. Quel primo fragile passo si trasformò nel tempo in un'impresa straordinaria, culminata nella creazione della Sailing Academy di Red Bull a Monfalcone. Due vecchie brocche in carriera, oggi tra i protagonisti del mondo della vela, testimoniano come il duro lavoro e la passione possano trasformare sogni in realtà.

dall’inviato Quella vecchia barca in legno, salvata dalla discarica, ridipinta a nove anni assieme alla sorella Katie e diventata il primo cavallo vincente di Jimmy Spithill, il guru dell’Americas Cup. Un campione partito direttamente dalle basi e oggi testimonial del centro di preparazione futuristico per formare i campioni del domani: la neonata Sailing Academy di Red Bull alla Marina di Monfalcone. Due Vecchie brocche in carriera, oggi tra i protagonisti della squadra italiana nella Sail Gp. Cosa resta di quel bambino di nove anni che ha messo in acqua una barca costruita con le sue stesse mani? "Mi piace continuare a lavorare, giocare con il mio equipaggiamento, nel mio garage, esattamente come si farà in questa accademia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spithill, radici di un talento. "A 9 anni la prima barca, la salvai dalla discarica. Fu un lavoro di squadra»

In questa notizia si parla di: spithill - anni - barca - discarica

Spithill, il signor America’s Cup che a nove anni costruì la sua prima barca e sfidò l’oceano - James Spithill, il celebre skipper australiano che a soli nove anni costruì la sua prima barca e sfidò l’oceano, è diventato una leggenda nel mondo della vela.

Spithill, radici di un talento. A 9 anni la prima barca, la salvai dalla discarica. Fu un lavoro di squadra»; James Spithill: «La vita è avventura, un po’ come una regata».

Spithill, radici di un talento. "A 9 anni la prima barca, la salvai dalla discarica. Fu un lavoro di squadra» - Quella vecchia barca in legno, salvata dalla discarica, ridipinta a nove anni assieme alla sorella Katie e diventata il primo cavallo vincente di Jimmy Spithill, il guru dell’Americas Cup. Segnala msn.com

James Spithill, intervista: «La vita è avventura, come una regata» - Esquire - Memorabilmente, invece, a nove anni Spithill ha realizzato la sua prima barca, a partire da rifiuti, insieme alla sorella. Da esquire.com