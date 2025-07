Gyasi e Cacace rebus sul futuro Palermo e Cremonese interessati

L’ultimo rebus riguarda Gyasi e Cacace, il cui futuro si fa incerto tra interessi di Palermo e Cremonese, creando un effetto domino che scuote le strategie di mercato. Mentre l’Empoli lavora per rinforzare la rosa in entrata, non mancano le operazioni in uscita per consolidare il progetto tattico di mister Pagliuca. In un calderone di trattative, la finestra rimane aperta a sorprese e possibili colpi di scena che potrebbero ridefinire le sorti della squadra azzurra.

Oltre a quello in entrata, fondamentale per mettere a disposizione di mister Pagliuca una squadra con le giuste caratteristiche, e senza dubbio più atteso da tutti i tifosi azzurri, l' Empoli continua ad essere molto impegnato anche in quello in uscita. Dopo i trasferimenti di Marianucci al Napoli, Fazzini alla Fiorentina e Anjorin al Torino, sono altri i giocatori attualmente in forza al club azzurro finiti nel mirino di altre squadre. L'ultimo in ordine di tempo è Emmanuel Gyasi, fresco di matrimonio, che è finito nei radar dell'ambizioso Palermo. Ghanese di origine, l'esterno ex Spezia è tra l'altro nato proprio nel capoluogo siciliano, 31 anni fa.

