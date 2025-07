secondogenita di francesca ferragni e riccardo nicoletti

Il 5 luglio 2025 segna un giorno indimenticabile per la famiglia Ferragni: è nata Lea, seconda nipotina di Chiara Ferragni. La dolce novità arriva dalla sorella Francesca e Riccardo Nicoletti, già genitori di Edoardo. Con un post su Instagram, hanno condiviso l’emozione di questa nuova vita, arricchendo il cuore di sorrisi e aspettative. E, ovviamente, non sono mancate le prime foto social con...

I l 5 luglio 2025 è una data da ricordare per la famiglia Ferragni: è nata Lea, seconda nipotina di Chiara Ferragni. La piccola è la secondogenita della sorella dell’influencer, Francesca, e del marito Riccardo Nicoletti. La coppia, già genitori del piccolo Edoardo, nato nel 2022, ha annunciato la lieta notizia con un post su Instagram, condividendo l’emozione di questo momento speciale. E, ovviamente, non sono mancate le prime foto social con tutti i membri della famiglia: dalla nonna Marina Di Guardo all’altra zia, Valentina Ferragni. Chiara Ferragni a Napoli, tra cultura, pizza e un abito da cerimonia verde fluo X Leggi anche › Francesca Ferragni come la sorella Chiara: il pancione è social Chiara Ferragni, zia bis orgogliosa. 🔗 Leggi su Iodonna.it