campionati italiani assoluti due ori e un argento bicelli forza nove con rotta sui mondiali

Avanti tutta. Federico Bicelli, campione paralimpico e mondiale di nuoto nei 400 stile libero e due volte campione europeo nei 100 stile libero, continua a stupire. Bresciano in forza alle Fiamme Azzurre, agli Italiani Assoluti a Napoli ha conquistato due vittorie e un argento. L’oro è arrivato nella prima giornata nei 400 stile e nell’ultima nei 50 delfino. La medaglia d’argento, invece, sabato nei 200 misti. Risultati che fanno ben sperare in vista dei prossimi impegni in vasca: nel mirino i Mondiali di settembre a Singapore, le cui convocazioni ufficiali arriveranno solo nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net