Il Gran Premio di Gran Bretagna 2025 resterà impresso come una delle gare più sorprendenti e amare di questa stagione, tra vittorie inaspettate e decisioni che hanno fatto discutere. Mentre Lando Norris conquista la sua seconda vittoria, la Ferrari si ritrova impotente di fronte a un nubifragio di errori tecnici e strategici, lasciando intendere che, a volte, anche Hamilton non può salvare le sorti di un racconto così complicato. La corsa si chiude con un podio che ha del clamoroso, ma anche molto da riflettere.

Mentre Lando Norris festeggia la sua seconda vittoria in carriera, proprio nella gara di casa, la Ferrari affonda sotto un nubifragio tecnico e tattico che rende questa scorsa domenica tra le più umilianti della stagione. Il gp di Gran Bretagna 2025 si chiude con un podio clamoroso: oltre a Norris, salgono sul podio George Russell (Mercedes) e Nico Hülkenberg — sì, proprio lui — con la Stoke motorizzata Ferrari e diretta da Mattia Binotto. Leclerc chiude 13° dopo una scelta da incubo: gomme slick in partenza, mentre sul circuito si stava abbattendo un’alluvione. Hamilton, alla sua ultima Silverstone da pilota Ferrari, affonda nelle retrovie con una Sf-25 definita via radio “inguidabile”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Hamilton non basta a salvare le scelte psichedeliche della Ferrari (Libero)

