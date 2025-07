Iran Khamenei riapparso in pubblico per la prima volta dopo la fine della guerra dei 12 giorni accolto al grido di Leone leone! – VIDEO

Guerra dei 12 giorni, suscitando emozioni e aspettative tra il popolo iraniano. L’ultimo intervento pubblico di Khamenei risaliva al 18 giugno, durante un momento cruciale del conflitto tra Israele e Iran. Ora, il Leader Supremo si è mostrato nuovamente in pubblico, accolto con entusiasmo e fervore. La sua riapparizione segna un passo importante nel clima politico e sociale del paese, lasciando aperte molte domande sul futuro.

L'ultima volta che il leader supremo si era rivolto pubblicamente alla nazione risale al 18 giugno, in un discorso registrato nel pieno del conflitto tra Israele e Iran La Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, è tornato a farsi vedere in pubblico per la prima volta dalla fine del.

In questa notizia si parla di: iran - volta - khamenei - pubblico

