Antella e Figline pigliatutto Torrini sbarca a San Donato

Il calcio dilettantistico italiano si prepara a emozionanti svolte con grandi novità in vista. Dopo le conferme del Figline e l’ingaggio di Torrini da parte del San Donato Tavarnelle, il mercato si infiamma e promette sorprese importanti per il futuro delle squadre coinvolte. Scopriamo insieme le mosse più interessanti e le strategie che potrebbero cambiare le sorti della stagione. L’appuntamento è ora: le sfide sono appena cominciate.

Il mercato è in un momento cruciale. Vediamo le novità. SERIE D. Il San Donato Tavarnelle, dopo le molte conferme, ha messo a segno un ottimo colpo, assicurandosi Leonardo Torrini (’96), ex capitano del Figline, un innesto per il centrocampo di Bonuccelli di notevole spessore, destinato ad arricchire significativamente la mediana. Un inserimento strategico che promette di elevare la qualità e la versatilità del reparto gialloblù. ECCELLENZA. L’ Antella continua a rinforzarsi con nuovi arrivi, costruendo un vero e proprio squadrone pronto a volare in alto. Il direttore sportivo Nicola Del Grosso ha finalizzato il trasferimento di Kristian Keqi (‘96), trequartista fiorentino con passaporto albanese, già visto con le maglie dello Scandicci, Sangiovannese e Montevarchi, e quest’anno in forza allo Zabbar St. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Antella e Figline pigliatutto. Torrini sbarca a San Donato

