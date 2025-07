Omicidio a Luino | ucciso un uomo di 57 anni fermato il figlio adottivo

Un grave episodio scuote la tranquilla Luino, in provincia di Varese, dove Boris Rezzonico, cittadino svizzero di 57 anni, è stato assassinato con coltellate all’interno della sua abitazione. La polizia ha arrestato il figlio adottivo, Francesco, 25 anni, ritenuto responsabile di questo tragico gesto. Si apre così un nuovo capitolo di una drammatica vicenda familiare, che mantiene alta l’attenzione sulla piccola comunità e sui motivi alla base di questa terribile tragedia.

