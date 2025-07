Occhiuto e Schifani tra i primi 10 governatori più amati d' Italia per la classifica del Sole 24 Ore

La fiducia degli italiani nei loro leader locali continua a crescere, con occhiuto e Schifani che emergono tra i primi 10 governatori più amati secondo la classifica del Sole 24 Ore. Massimiliano Fedriga si conferma in vetta, ma è interessante notare come anche altri esponenti di rilievo del centrodestra conquistino il cuore dei cittadini. La sfida tra i sindaci aggiunge un tocco di vivacità al quadro politico locale, rendendo questa classifica un vero termometro della vicinanza tra istituzioni e cittadini.

Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia, 66,5%) si conferma in cima alla classifica dei più amati tra i governatori, davanti a Luca Zaia (Veneto, 66%). Chiude il terzetto di testa un altro governatore di centrodestra, Alberto Cirio (Piemonte, 59%) per la prima volta sul podio. Tra i Sindaci è Marco Fioravanti (Ascoli Piceno, 70%) il vincitore. Al secondo posto Michele Guerra (Parma, 65%), mentre.

