Gli Stati Uniti applicheranno i dazi dal primo agosto

L'amministrazione statunitense vuole applicare i dazi doganali annunciati all'inizio di aprile a partire dal primo agosto.

Presidente Taiwan su bilancio primo anno, tra minacce Cina e dazi Usa - Nel suo primo anno alla guida di Taiwan, il presidente William Lai Ching-te ha sottolineato la disponibilità al dialogo con la Cina, precisando l'impegno a tutelare gli interessi dell'isola nelle negoziazioni commerciali e nelle sfide derivanti dalle minacce cinesi e dai dazi statunitensi.

Bessent: "Senza accordo i dazi Usa scatteranno dal primo agosto" Il segretario al Tesoro di Trump: "Le trattative con l'Ue procedono dopo un avvio lento dei negoziati, ci sono stati progressi" #ANSA Vai su Facebook

Dazi, accordo più vicino fra Stati Uniti e Ue. Senza intesa rinvio al primo agosto; Dazi, Trump: prime lettere al via alle 12. Tariffe aggiuntive del 10% ai pro Brics; Dazi, dagli Usa tre settimane in più. Bessent: “Senza intesa scatteranno il 1° agosto”.

Dazi, accordo più vicino fra Stati Uniti e Ue. Senza intesa rinvio al primo agosto - BRUXELLES Da una parte il negoziato con gli Stati Uniti sui dazi dall’esito incerto, dall’altra il dibatto di oggi al Parlamento europeo sulla mozione di sfiducia nei confronti della presidente von de ... Come scrive corriere.it

Borse nella nebbia per i dazi. Crolla il petrolio. Tesla reagisce in calo al nuovo partito di Musk. A Milano occhio alle banche - La confusione regna sovrana in tema di dazi di Trump: la data di scadenza che viene spostata al primo agosto. firstonline.info scrive