Le grandi manovre. Herons, già cinque conferme. La T Tecnica Gema, torna Niccolai.

Sale a cinque il conto dei reduci dell’ultima interminabile stagione (54 partite disputate) che ai nastri di partenza della nuova Serie B Nazionale vestiranno nuovamente il rossoblù della Fabo Herons Montecatini: dopo quelle di Sgobba e Benites, i quali affronteranno il loro terzo campionato consecutivo alla corte di Federico Barsotti, nel weekend appena trascorso il club di Andrea Luchi ha ufficializzato anche le conferme di capitan Nicola Natali, di Daniele Dell’Uomo e di Nicola Mastrangelo. Tutte permanenze non scontate, per motivi diversi: quella del figlio di Gino per una questione meramente anagrafica, visto che l’ex Varese e Forlì compirà 37 anni il 1 settembre prossimo, nel caso di Dell’Uomo il rendimento dell’ultima annata, alquanto discontinuo e distante dai livelli di quelle precedenti, non ha evidentemente scalfito la volontà della dirigenza termale di continuare il rapporto con la guardia calabrese, mentre delle tre la conferma più sorprendente è quella di Nicola Mastrangelo, reduce da una stagione con sole 17 apparizioni all’attivo a causa di una serie incredibile di infortuni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net