Wimbledon 2025 | Cobolli sfida Cilic negli ottavi di finale Orario precedenti e dove vedere il match in diretta

Flavio Cobolli torna protagonista a Wimbledon 2025, affrontando oggi, lunedì 7 luglio, il temuto Marin Cilic negli ottavi di finale. Per il giovane romano, questo rappresenta il miglior risultato in carriera in un Grande Slam, e il match promette emozioni spettacolari. Scopri gli orari dei precedenti incontri e come seguire la partita in diretta: un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tennis.

Flavio Cobolli torna protagonista a Wimbledon 2025: oggi, lunedì 7 luglio, il tennista italiano affronta il croato Marin Cilic negli ottavi di finale dello Slam inglese. Si tratta del miglior risultato in carriera in un torneo del Grande Slam per il giovane romano, che arriva dal convincente successo contro Mensik. Dall'altra parte della rete, un esperto come Cilic, reduce dalla vittoria su Munar, proverà a spezzare la striscia negativa nei confronti diretti con l'azzurro. Cobolli vs Cilic: orario e campo. Il match tra Cobolli e Cilic è in programma oggi, lunedì 7 luglio, sul Campo 2 di Wimbledon, come primo incontro della giornata, con inizio alle ore 11 locali (le 12 in Italia).

