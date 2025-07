Gli allarmi generici sul clima non fanno presa sugli italiani

In un'epoca in cui i segnali sul cambiamento climatico sembrano spesso fallire nel catturare l’attenzione degli italiani, il sondaggista Antonio Noto svela una realtà sorprendente: la gente preferisce concentrarsi sulla tutela concreta del territorio piuttosto che su allarmi generici. Questa attitudine si riflette nei recenti consensi crescenti verso il governo, un segnale di preferenza per azioni tangibili piuttosto che discorsi astratti. Continua a leggere e scopri cosa spinge gli italiani a cambiare prospettiva.

Il sondaggista Antonio Noto: «La gente è pragmatica, vuole la cura del territorio. I consensi per il governo crescono, coi precedenti non accadeva». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Gli allarmi generici sul clima non fanno presa sugli italiani»

Clima, l'allarme di Lagarde: "Le ondate di calore fanno aumentare l'inflazione" - ROMA – "Ondate di caldo moderate portano a un aumento dell'inflazione nelle economie avanzate, con prezzi alimentari più alti, mentre ondate di caldo molto forti riducono l'inflazione, misurata ...

