Trump contro Musk | Fonda un partito? Ridicolo Bannon sta col tycoon e il Ceo di Tesla lo attacca | Ubriacone

La farsa è appena scoppiata, svelando un'alleanza di facciata che cela profonde fratture tra i protagonisti della scena politica e tecnologica. Trump contro Musk, Bannon con il tycoon, mentre il CEO di Tesla si lascia andare a critiche durature e poco professionali. In questo teatro di alleanze improbabili, la verità emerge tra le pieghe di una comunicazione studiata, rivelando come nulla sia davvero quello che sembra.

Che quell’addio con manifestazioni di stima reciproca fosse la sottile pellicola che voleva coprire una frattura evidente lo si era capito già dall’immagine consegnata ai media: Donald Trump seduto alla sua scrivania, padrone della scena, all’interno dello Studio Ovale ed Elon Musk in piedi come uno scolaretto richiamato alla lavagna, in attesa che gli venisse la parola prima di essere definitivamente congedato dal suo incarico. La farsa è durata ben poco, anche perché la frattura tra i due è in realtà una voragine. Il miliardario fondatore di Tesla ha lanciato in queste ore il suo nuovo partito, America Party, e l’idea non è piaciuta al suo ex capo che ha commentato così: “Mi rattrista vedere Musk perdere il controllo e trasformarsi in un disastro nelle ultime cinque settimane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it