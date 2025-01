Secoloditalia.it - Tragedia allo stadio di Novara: tifoso precipita dagli spalti. È gravissimo, in pericolo di vita

Un pomeriggio di sport si è trasformato inSilvio Piola di, dove, al termine della partita di serie C-Pro Patria, undella squadra ospite èto dalla curva, finendo rovinosamente nel fossato che circonda il terreno di gioco. L’uomo, un quarantenne di cui non sono ancora state rese note le generalità, è attualmente ricoverato in condizioni disperate e resta indi.Un volo di due metri e gli attimi di panicodiL’incidente si è verificato mentre i tifosi della Pro Patria salutavano la propria squadra, nonostante la sconfitta subita. Momenti di terrore, con l’uomo che ha improvvisamente perso l’equilibrio ed èto da un’altezza di circa due metri. La gravità dell’accaduto è stata subito evidente.L’uomo è stato portato via in codice rossoImmediati i soccorsi: il personale del 118 ha raggiunto ila terra per le prime manovre di rianimazione.