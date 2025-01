Juventusnews24.com - Todibo Juventus, la rivelazione lo avvicina a Torino? Avviata la trattativa col West Ham: quest’aspetto potrebbe essere fondamentale

di RedazioneNews24, lalo? Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sul difensore delHamSecondo quanto riportato da Nicolò Schira, sientrare nel vivo dell’affare. Il difensore delHam vorrebbe lasciare l’Inghilterra e un intermediario sarebbe a lavoro proprio per spostarlo in un’altra squadra. Il calciomercato Juve osserva e sarebbe interessata a portarlo acon la formula del prestito.PAROLE – «Un intermediario italiano sta lavorando per spostare Jean-ClairdalHam. Laè ancora interessata e hanno avviato trattative per un prestito».Leggi sunews24.com