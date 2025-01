Oasport.it - Tennis: Jannik Sinner si allena indoor in attesa della finale agli Australian Open

Domani, domenica 26 gennaio,disputerà lavalida per gli2025. L’altoatesino si presenterà al cospetto del tedesco Alexander Zverev in quello che si preannuncia un match estremamente duro e avvincente. Inutile dire che l’obiettivo del nativo di San Candido sarà quello di conquistare il titolo per la seconda volta consecutiva in terra oceanica, aggiungendo così il terzo Slam al suo palmares. Dall’altro lato però c’è un avversario assetato di vittoria, motivato a regalarsi una gioia dopo due ultimi atti persi in unadi un torneo maggiore.Servirà dunque attenzione per affrontare una disputa con un rivale molto resistente ed abituato a spingere forte. Per concentrarsi al meglio, il Numero 1 al mondo ha scelto quindi dirsi quest’oggi al chiuso, in un campodel NationCenter, con tutto il team al grande completo.