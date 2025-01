Lanazione.it - Si ribalta con il trattore e muore sul colpo. Tragedia in campagna

Spoleto, 24 gennaio 2025 –in località Firenzuola, tra Acquasparta e Spoleto, dove un uomo di 80 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente in. L’anziano è rimasto intrappolato sotto la sua motopala, per cause ancora da accertare. I Vigili del Fuoco di Terni insieme alla squadra di Spoleto sono intervenuti, ma per lui non c’era già più nulla da fare. Le operazioni di recupero sono andate avanti a lungo. Inutili i soccorsi del 118.