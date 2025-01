Ilrestodelcarlino.it - Screening tumore colon-retto, ampliata l’offerta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Informare e sensibilizzare tutti i cittadini e le cittadine di età compresa tra i 50 e i 74 anni sullogratuito per ildel. È questo l’obiettivo della campagna informativa promossa dalla Regione per la prevenzione e la diagnosi precoce di questa tipologia di, il secondo più diagnosticato nella popolazione italiana e il secondo anche per mortalità. Come funziona loe quali sono le novità introdotte a partire da quest’anno, che coinvolgono tutta la provincia di Ferrara, ce lo spiega Caterina Palmonari, responsabileoncologici, epidemiologia e promozione della salute. "Lodel– afferma – individua e interrompe la biologia dell’eventuale, che nasce quasi sempre da una lesione pre-tumorale che con il tempo si evolve e diventa un carcinoma.