Sciopero dei treni per 24 ore: ecco cosa sapere su orari, garanzie e rimborsi

L’allarme scatta oggi 25 gennaio si prolunga fino a domani: disagi alla circolazione in tutta ItaliaSarà un weekend molto complicato per chi si sposta in treno. Lonazionale del personale del Gruppo FS mette a rischio la circolazione ferroviaria. L’allarme, annunciato nei prossimi giorni, riguarderà da sabato 25 gennaio a domenica 26 gennaio 2025.deiper 24 ore:su– Cityrumors.itUn’agitazione di 24 ore che potrebbe causare cancellazioni, ritardi e disagi per i viaggiatori. Lo stop nel dettaglio è previsto dalle ore 21 di oggi fino alla stessa ora di domani.Tuttavia, come avvertetalia sul suo sito web, gli effetti dello, in termini di cancellazioni e ritardi, “potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’o di termine dell’agitazione sindacale“.