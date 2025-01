Ilrestodelcarlino.it - Morto suicida in carcere: "Mio figlio deceduto in cella, i nostri appelli inascoltati"

"I detenuti ma anche i loro parenti vanno ascoltati. Non sono numeri ma persone. Cosa chiedo oggi? Che non capiti più a nessuno quello che è successo a mio". L’appello parte da Michele Romagnoli, residente a Ferrara, Portomaggiore e autista nella centrale operativa del 118 a Ravenna. Si tratta del papà di Fabio Romagnoli, il detenuto 40enneina Modena il 20 febbraio 2023 dopo aver inalato gas da un fornellino. Il pm Francesca Graziano, al termine delle indagini, ha chiesto l’archiviazione del fascicolo per omicidio colposo, rimasto a carico di ignoti. Il legale della famiglia, l’avvocato Luca Sebastiani ha presentato opposizione alla richiesta di archiviazione poiché – ha spiegato la famiglia – il 40enne aveva tentato il suicidio altre volte. Fabio era finito inper stalking ma mostrava segni di depressione da tempo? "Mioera fragile.