Lodi commemora la Shoah Il Giorno della memoria | riflessioni e premiazioni

La Prefettura dicelebra il “”, data istituita dalla legge 211 del 20 luglio 2000 per ricordare la, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, pur essendo perseguitati con un incontro con gli studenti in programma lunedì dalle 9.30 nell’auditorium “Tiziano Zalli”. L’appuntamento è stato organizzato in collaborazione con il Comune di, l’Ufficio scolastico territoriale e la sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Cavalieri al MeritoRepubblica Italiana. Studenti e autorità parteciperanno alla consegna di otto “medaglie d’onore”, conferite con decreto del PresidenteRepubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto, per l’economia di guerra ed ai familiari dei deceduti.