Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tl Engadina 2025 in DIRETTA: iniziano le semifinali femminili

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.17 Sundling è prima allo scollinamento della prima salita, al suo fianco c’è Diggins.14.16 Inizia la prima semifinale femminile.1 1 SUNDLING Jonna SWE2 8 DIGGINS Jessie USA3 10 SCHMIDT Sonjaa CAN4 2 JOENSUU Jasmi FIN5 19 SKISTAD Kristine Stavaas NOR6 22 KERN Julia USA14.15 La composizione delle duemaschili.1 1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR2 3 ANGER Edvin SWE3 5 GROND Valerio SUI4 4 CHANAVAT Lucas FRA5 11 OGDEN Ben USA6 29 LIEKARI Emil FIN1 8 SVENSSON Oskar SWE2 10 JOUVE Richard FRA3 2 RIEBLI Janik SUI4 15 MAKI Joni FIN5 17 PELLEGRINO Federico ITA6 24 TAUGBOEL Haavard Solaas NOR14.14 Le immagini premiano Joni Maki: è il finnico l’ultimo atleta a qualificarsi per la semifinale.14.12 Svensson mantiene la prima posizione e si qualifica agevolmente per la semifinale.