Ladro ruba in continuazione i suoi pacchi Amazon lui per spaventarlo si spedisce da solo una bomba artigianale

Un uomo residente a Frosinone da qualche giorno doveva fare i conti con un, che gliva continuamente iche il corriere gli lasciava nell’androne del palazzo e così, per vendicarsi, ha escogitato un piano molto estremo: spedirsi un pacco contenente un timer con tre candelotti. In questo modo il pacco, una volta preso, sarebbe esploso facendo un grandissimo rumore e spaventando il, che avrebbe così perso il vizio direnon.L’allarmeI fatti risalgono allo scorso 21 gennaio, quando è scattato l’allarmein via Mastruccia, a Frosinone, con l’evacuazione di un intero palazzo e l’intervento dei carabinieri. I residenti hanno notato quel paccosospetto che giaceva da tempo nell’androne e si sono preoccupati, così sono dovuti intervenire gli artificieri che hanno chiuso la strada ed evacuato il palazzo.