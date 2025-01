Klaus Walter abusato da un prete pedofilo a Bolzano | Quella faccia diabolica mi ha perseguitato per anni

Leggi su Open.online

ha 69. È un liutaio e abita a. Il suo è uno dei 67 casi accertati di abusi sessuali nella diocesi di zona tra 1964 e 2023. «Da 56a questa parte non c’è giorno in cui non pensi agli abusi subiti da quel parroco quando ero solo un bambino che pascolava le mucche in alpeggio. Perho avuto gli incubi e ho pensato che quelavesse rovinato la mia sessualità, che non mi sarei mai fatto una famiglia. Lui, per le sue tendenze pedofile, era stato trasferito più volte, ma mai denunciato o sospeso: è morto riverito e rispettato. Io invece non sono stato creduto per decenni, considerato matto, e questo mi ha fatto anche andare in depressione e tentare il suicidio», dice oggi in un’intervista a La Stampa.Ildi-Bressanonespiega che solo di recente la chiesa ha preso le sue accuse seriamente.