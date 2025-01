Liberoquotidiano.it - Isolamento totale, Jannik Sinner è "sparito" prima della finalissima: cosa sta succendendo

Mancano poche ore alladegli Australiana Open,contro Alexander Zverev. Il numero 1 al mondo per la riconferma, lui che è campione in carica. Il tutto al termine di un torneo difficilissimo: si pensi, in particolare, al malore accusato durante la partita di Holger Rune. Sullo sfondo, il rumore e i pensieri del caso-Clostebol, la possibile (e assurda) squalifica che potrebbe colpire il ragazzo di San Candido. Ci sarà tempo per pensarci. Ora c'è l'ultimo atto del primo Slam di questo 2025. Esi prepara lontano da occhi indiscreti, isolato dal clamore mediatico e protetto dal caldo intenso di Melbourne. Il fuoriclasse altoatesino, affiancato dal coach Simone Vagnozzi, ha deciso di rifugiarsi nel National Tennis Centre per focalizzarsi esclusivamente sul match contro Alexander Zverev, numero 2 del mondo.