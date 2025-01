Giacomo Giorgio chi è | l’attore di Mare Fuori ospite a Verissimo

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –sarà oggi, sabato 25 gennaio,nello studio di, che interpreta Ciro nella serie televisiva di successo ‘’, si racconterà per la prima volta a Silvia Toffanin. Classe 1998,coltiva la passione per la recitazione fin da bambino. A 9 anni lascia la sua Napoli e si trasferisce a Milano dove si avvicina al metodo ‘Stanislavskij’ e comincia a ottenere dei ruoli in alcune compagnie teatrali. A 17 anni lascia il capoluogo lombardo per trasferirsi a Roma e inseguire il suo sogno di diventare un attore. Tra i primi lavori nel grande schermo, ci sono i film ‘Non c’è campo’ di Federico Moccia, uscito nel 2017, e ‘The happy Prince’ di Rupert Everett con Colin Firth ed Emily Watson. La svolta nella sua carriera nel mondo del cinema arriva nel 2020 quando entra nel cast della serie ‘’ e interpreta Ciro Ricci, uno dei personaggi più amati della serie targata Rai.