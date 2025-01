Ilfattoquotidiano.it - “Fecero credere a un malore, ma l’operaio era morto per la caduta da un pilone”: arrestati i gestori di un impianto da sci nel Bresciano

Marito e mogliedegli impianti di risalita sulle piste da sci in Val Palot, nel, sono statie si trovano ai domiciliari con l’accusa di omicidio colposo. L’inchiesta riguarda la morte di Angelo Frassi, operaio 67anne deceduto lo scorso 28 dicembre. Sembrava un, ma per gli inquirenti si è trattato di un infortunio mortale sul lavoro e la coppia non avrebbe rispettato le norme per la sicurezza sul lavoro facendo poialdell’uomo.I militari della compagnia della guardia di finanza di Breno e del nucleo investigativo dei carabinieri di Brescia hanno eseguito l’ordinanza di misura cautelare, emessa dal gip di Brescia, nei confronti dei duedell’sciistico nel territorio del Comune di Pisogne. Contestualmente, è stato effettuato il sequestro preventivo dell’skilift Val Palot – sciovia Duadello.